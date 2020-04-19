حق الشعب.. إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد أن أجهزة حي الجنوب برئاسة محارب هيلع رئيس حي الجنوب، شنت اليوم حملة موسعة لإزالة كافة الاشغالات بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات علي مساحة 9680 م2 علي أملاك الدولة.









ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة بكل حزم وقوة في ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي والاشغالات بجميع الاحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.









وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي والاشغالات بجميع الاحياء خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.









وأكد المحافظ أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين وفرض هيبة القانون مشددا علي اتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع عودة المخالفات مرة اخري .