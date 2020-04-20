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أبو العينين عن تبرعه بـ 78 مليونا لمواجهة كورونا: واجبي تجاه وطني | فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:13 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
علق النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، على سبب تبرعه بـ 78 مليون جنيه لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا: «هذا واجبي تجاه وطني، وعندما تنادينا مصر نقف معها بقلوبنا وبكل ما نملكه ولن نبخل عن الدولة بشيء خاصة أن كل ما وصلت له من خير هذا البلد».


وأكد «أبو العينين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON» أنه حريص كل الحرص على دعم الدولة في الأزمات خاصة أزمة كورونا، و سنكمل المشوار حتى تصل الأمور إلى وضعها الطبيعي.


وأوضح عضو مجلس النواب، أنه راهن على رجال الأعمال الشرفاء ورجال الصناعة ورجال الاستثمار بوقوفهم بجانب الدولة وشعورهم بالمسئولية في الظروف التي تمر بها الدولة الآن، وفي نفس الوقت الحفاظ على العمال وصحتهم.


وأشار إلى أن رجال الأعمال عليهم أعباء كبيرة تخص عمالهم ومرتباتهم وتحمل خسائر الأزمة، منوها إلى أن رجال الأعمال لن يتخلوا عن أي عامل ويقدمون كل الدعم لحمايتهم.


وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا جيدة وحكيمة، مؤكدا أن هذه الإجراءات منضبطة وخرجت عن وعي ودراسة حتى لا تحدث اي أزمة في القطاعات المختلفة في عملية التوعية بشأن هذا الوباء والوقاية منه بكل الأساليب.


وقدم النائب محمد أبو العينين كل التحية للإعلاميين على دورهم الكبير في التوعية خلال أزمة كورونا، مؤكدا أن هناك مبادرات كثيرة غير معلنة، وهناك خطة لدى مؤسسة أبو العينين الخيرية.
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