إيمان السيد تروج لمسلسل ونحب تاني ليه قبل عرضه فى رمضان

شاركت الفنانة إيمان السيد، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".





وكتبت على الصورة معلقة:"كواليس ونحب تاني ليه ياسمين عبد العزيز رمضان 2020".





وتشارك ايمان السيد في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.



