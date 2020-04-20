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فن

إيمان السيد تروج لمسلسل ونحب تاني ليه قبل عرضه فى رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:55 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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محمد بدران
شاركت الفنانة إيمان السيد، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

وكتبت على الصورة معلقة:"كواليس ونحب تاني ليه ياسمين عبد العزيز رمضان 2020".

وتشارك ايمان السيد في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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