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رياضة

فاروق جعفر يلمح لتعاقد الزمالك مع حسام عاشور.. تفاصيل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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نور عادل
ألمح فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الي امكانية تعاقد نادي الزمالك مع حسام عاشور، نجم نادي الزمالك، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية لقناة نادي الزمالك ان نادي الزمالك لم يحسم موقفه من التعاقدات حتى الآن.

وبسؤال عن التعاقد مع حسام عاشور، أكد فاروق جعفر ان نادي الزمالك لم يحسم احتياجاته في الموسم الجديد وذلك بسبب ما يمر به النشاط الرياضي بالوقت الحالي.

وشدد فاروق جعفر على ان المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يدرس بالوقت الحالي ملف الصفقات الجديدة مع مجلس الادارة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن عدم التجديد مع حسام عاشور وتقديمه عروض له من أجل الاعتزال في النادي الأهلي.

ويدرس حسام عاشور الفترة الحالية مصيره الكروي، اما يقرر الاعتزال داخل النادي الأهلي ام الانتقال الي احد الأندية سواء داخل الدوري المصري او خارجه.
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