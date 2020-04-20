تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق في جدة لمنع كورونا

باشرت أمانة محافظة جدة، بالتنسيق مع الأمن الرقمي، تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق تدريجيًا ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي، أنه ضمن الجهود المشتركة لاتخاذ الإجراءات لمنع انتشار فايروس كورونا في مراكز التسوق، فعَّلت الأمانة «الكاميرات الحرارية» داخل مراكز التسوق بالتعاون مع الأمن الرقمي، بما في ذلك متابعة تطبيق العاملين في مراكز التسوق للاشتراطات من تنظيف العرابات وغيرها من إجراءات السلامة.





وأشار السلمي إلى أنه لن يُسْمَحَ للزبائن الذين يُكتشَف أن لديهم حرارة مرتفعة بالدخول إلى المراكز، وسيحولون إلى الفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.



