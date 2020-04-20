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أخبار العالم

تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق في جدة لمنع كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:00 ص
جدة
جدة
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عبدالله قدري
باشرت أمانة محافظة جدة، بالتنسيق مع الأمن الرقمي، تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق تدريجيًا ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي، أنه ضمن الجهود المشتركة لاتخاذ الإجراءات لمنع انتشار فايروس كورونا في مراكز التسوق، فعَّلت الأمانة «الكاميرات الحرارية» داخل مراكز التسوق بالتعاون مع الأمن الرقمي، بما في ذلك متابعة تطبيق العاملين في مراكز التسوق للاشتراطات من تنظيف العرابات وغيرها من إجراءات السلامة.

وأشار السلمي إلى أنه لن يُسْمَحَ للزبائن الذين يُكتشَف أن لديهم حرارة مرتفعة بالدخول إلى المراكز، وسيحولون إلى الفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الأحد ، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن، وإجمالي المتعافين إلى ١٣٩٨ حالة.
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