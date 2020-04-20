للتأكد من تطبيق الإجراءات.. محافظ الدقهلية يتفقد المنصورة وجمصة



وبحسب بيان، الاثنين، تفقد داخل مدينة المنصورة الحدائق والمنتزهات بشارع الجيش وشارع قناة السويس للتأكد من خلوها من المواطنين ووجه لرئيس حي شرق وحي غرب، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للحدائق وتطبيق قرار الغلق بكل حسم.



وفي مدينة جمصة تفقد المحافظ الشاطئ للتأكد من عدم تواجد أي مواطنين عليه وأيضا تفقد حديقة الأندلس وحديقة ابن لقمان وام كلثوم والمنتزهات العامة وشوارع المدينة للتأكد من خلوهم من اي مواطنين.



واشاد " مختار " بوعي والتزام أبناء الدقهلية بقرارات الغلق وعدم خروجهم إلى الحدائق والمنتزهات العامة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات التي تتخذها الدولة من أجل سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.





ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل علي تنفيذ قرار غلق الشواطئ والحدائق بكل حسم وحزم وعلي جهدهم المتواصل باليل والنهار لتطبيق كافة قرارات حظر التجوال وأكد أن رجال الشرطة هم درع مصر للحفاظ علي أمنها الداخلي.



حضر الجولة المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينة جمصة واحمد عرفة نائب رئيس مدينة جمصة ومحمد أنور نائب رئيس حي شرق.

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمدينة المنصورة ومدينة جمصة يرافقه سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، للتأكد من تطبيق قرار الغلق.