محافظ سوهاج: استمرار غلق الحدائق والمتنزهات بشكل كامل لمنع التجمعات.. صور

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استمرار قرارغلق الحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين، وذلك خلال فترة شم النسيم، تحسبا لخروج المواطنين لقضاء أعياد الربيع لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.





جاء ذلك خلال جولة محافظ سوهاج التفقدية يرافقة اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.





وتفقد المحافظ ومرافقيه الكورنيش الشرقي، والكورنيش الغربي بحي شرق وحي غرب سوهاج، بالإضافة إلى حديقة أخميم بطريق سوهاج أخميم، والتى خلت تماما من المواطنين ومن أي تجمعات أو تنزهات، وشدد المحافظ خلال الجولة بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار الغلق كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوراع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة.