ارتفاع كميات القمح الموردة لشون وصوامع قنا إلى 6866 طنى

استقبلت صوامع وشون القمح بمحافظة قنا، 3135 طن و160 كيلوجرام من محصول القمح، ليصبح إجمالي ما توريده حتى الآن 6866 طن و219 كيلوجرام من القمح.

أوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طنا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و 590 طنا.

وأكد الداودي، بأن استلام القمح يتم بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوه ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء"، حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوه 23.5 قيراط و 685 جنيها لدرجة النقاوه 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوه 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

وأشار محافظ قنا، إلي أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط، لضمان توريد أقماح ذات جودة مرتفعة، مؤكدًا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

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