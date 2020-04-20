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محافظات

توزيع مواد غذائية على المتضررين من وباء كورونا في قنا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قدم المسئولون عن مبادرة "تحدي الخير" لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمية من المواد الغذائية، لديوان عام محافظة قنا، لتوزيعها على الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا. 


وقال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه تم استلام مجموعة من المواد الغذائية من مبادرة "تحدي الخير" لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمتضررة من تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عمر، عن خالص شكره وتقديره للقائمين على مبادرة "تحدي الخير" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي جهودهم ومواقفهم المستمرة من أعمال توعوية وتطوعية وتقديم أشكال مختلفة من المساعدات منذ بدء أزمة كورونا.


كما قدم عمر، الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الدعم الكامل للمتضررين خلال الأزمة.


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توزيع مواد غذائية على المتضررين من وباء كورونا في قنا
توزيع مواد غذائية على المتضررين من وباء كورونا في قنا
توزيع مواد غذائية على المتضررين من وباء كورونا في قنا
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