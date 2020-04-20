أمر مستفز.. رئيس البرازيل يشارك في احتجاجات ضد قيود الحكومة لمواجهة كورونا

أثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو حالة من الجدل وموجة من الغضب بعد مشاركته في احتجاجات ضد إجراءات الإغلاق الحكومية المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا.





خالف الزعيم اليميني المتطرف توصيات الحكومة المتعلقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات الحجر، من خلال انضمامه لمجموعة من المتظاهرين المطالبين برفع قيود الإغلاق، وفقا لصحيفة "اندبندنت".





ووقع الاحتجاج في العاصمة برازيليا خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة، حيث طالب المتظاهرون إضافة إلى إنهاء إجراءات الإغلاق العام، بإغلاق الكونجرس البرازيلي والمحكمة العليا.





بينما طالب آخرون في الاحتجاجات بأن يتولى الجيش الإدارة للسيطرة على أزمة وباء كورونا.





وظلت البرازيل تحت الحكم العسكري منذ عام 1964 حتى عام 1985، لكن الدعوات إلى منح القوات المسلحة مزيدًا من السلطة أثار جدلا في البلاد مؤخرا وسط تفشي فيروس كورونا.





ويعد بولسونارو من أشد المنتقدين لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، مثل إغلاق الولايات وتطبيق التباعد الاجتماعي لاحتواء الوباء.



