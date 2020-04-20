تونس تعلق صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان

أعلنت السلطات في تونس تعليق إقامة صلاة التروايح بالمساجد خلال شهر رمضان وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.





ودعت دار الإفتاء التونسية إلى إقامة صلاتي التراويح والعيد في البيوت نظرا للظروف الصحية الاستثنائية التي تتطلب التباعد الاجتماعي لتجنب انتقال العدوى.





من جانبها أعلنت وزارة الشؤون الدّينيّة سريان مفعول قرار تعليق صلاة الجماعة على صلاة التراويح، إضافة إلى تعليق البعثات التوعويّة الخاصّة بشهر رمضان المُوجّهة للجالية التّونسيّة بالخارج، وفقا لإذاعة "موزاييك".





واتخذت الحكومة التونسة إجراءات عدة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث فرضت إغلاقا شبه شامل في معظم القطاعات والمناطق.



