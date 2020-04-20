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أخبار العالم

تونس تعلق صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:35 م
تونس تعلق صلاة التراويح
تونس تعلق صلاة التراويح في المساجد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في تونس تعليق إقامة صلاة التروايح بالمساجد خلال شهر رمضان وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

ودعت دار الإفتاء التونسية إلى إقامة صلاتي التراويح والعيد في البيوت نظرا للظروف الصحية الاستثنائية التي تتطلب التباعد الاجتماعي لتجنب انتقال العدوى.

من جانبها أعلنت وزارة الشؤون الدّينيّة سريان مفعول قرار تعليق صلاة الجماعة على صلاة التراويح، إضافة إلى تعليق البعثات التوعويّة الخاصّة بشهر رمضان المُوجّهة للجالية التّونسيّة بالخارج، وفقا لإذاعة "موزاييك".

واتخذت الحكومة التونسة إجراءات عدة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث فرضت إغلاقا شبه شامل في معظم القطاعات والمناطق.

وارتفع المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى نحو 880 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ما يزيد عن 38 حالة.
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