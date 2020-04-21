هنفطر إيه النهاردة.. بيض بالبطاطس المسلوقة والبصل والحلو مشبك بالعسل

هنفطر إيه انهاردة سؤال يحير الكثيرين وخاصة السيدات، لذلك يحرص موقع صدى البلد يوميا على تقديم قائمة بالثلاث وجبات.





طريقة عمل بيض بالبطاطس والبصل لـ أميرة شنب

مقادير بيض بالبطاطس والبصل

1 كوب بيض

1 كوب كريمة

2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

ملح وفلفل

1 كوب بطاطس حلقات مسلوقة

1 كوب بصل احمر

1 ملعقة صغيرة سكر

زبدة

طريقة عمل بيض بالبطاطس والبصل

* قومى بخفق البيض مع الكريمة والملح والفلفل والبيكينج باودر

* شوحى البصل مع السكر والزبدة ثم ضيفى عليه البطاطس

* ضعى عليه البيض و الزبدة و يقلب ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق ثم يقدم بالهنا

الحلو مشبك



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المشبك بالمنزل، بأقل التكاليف لعشاق تناول المشكك، وفى اسرع وقت.













مقادير طريقة عمل المشبك:

1 كوب دقيق

نصف كوب نشا

1 ملعقة خميرة

سكر معقود

ملح

طريقة عمل المشبك:

* نقلب الدقيق مع النشا والخميرة مع ذرة ملح والقليل من الماء حتى تتكون عجينة.

* نترك العجينة حتى تتخمر ونشكل عجينة ونضعها فى القمع ونشكل الأقراص بالشكل المعتاد.

* ضعى المشبك فى زيت ساخن على النار حتى يصبح لونه ذهبى ثم نقلب على الوجه الأخر وننتظر قليلا ثم نخرجه .