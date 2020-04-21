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رياضة

مات إكلينيكيا.. محمد عمر يحذر من استئناف الدوري المصري

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:10 ص
محمد عمر
محمد عمر
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ياسمين تيسير
أكد محمد عمر المدير الفني السابق لـ الاتحاد السكندري أن توقف الدوري المصري كل هذه المدة يعني انتهاء البطولة إكلينيكيا

وأضاف محمد عمر في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن فرق الدوري ستحتاج فترة إعداد طويلة تمتد من 8 لـ 10 أسابيع 

وتابع محمد عمر أن فترة الإعداد ستمر بـ 3مراحل أولها فترة اعداد للنفس ثم إعداد بدني وأخيرا مرحلة المباريات الودية

وأضاف أن ضغط المباريات فور عودة الدوري من الممكن ان يتسبب في إصابة عدد كبير من للعبي فرق الدوري المصري

وأكمل أن ما يقوم به حاليا اللاعبون من تدريبات منزليه هي مجرد تدريبات تنشيطيه فقط

يذكر أن اتحاد كرة القدم المصري اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

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