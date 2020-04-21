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رياضة

شريف إكرامي: كنت واثقا من رحيل مارتن يول سريعا عن الأهلي لهذا السبب..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:42 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يغضب من تصريحات الهولندي مارتن يول، المدير الفني سابقًا للأهلي، ولكنه استغربها.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه توقع رحيل مارتن يول عن قيادة النادي الأهلي سريعًا مشيرًا إلى أن شخصيته وتفكيره لا يناسب تقاليد الأهلي.

وتابع: "بعدما أدلى مارتن يول بتصريحات انتقدني فيها، لم أغضب، ولكن زعلت عليه بسبب أن ذلك لا يناسب الأهلي".

وأوضح: "بعد تصريحات مارتن يول تجاهي، وجدت الخوف في وجوه جيمع اللاعبين بالنادي الأهلي، كانوا يخافون من ارتكاب أي خطأ في الملعب حتى لا ينتقدهم مارتن يول في وسائل الإعلام، وهذا لا يناسب الأهلي على الإطلاق".

وكان بيراميدز توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن شريف اكرامي حار مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق .
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