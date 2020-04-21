شريف إكرامي: كنت واثقا من رحيل مارتن يول سريعا عن الأهلي لهذا السبب..فيديو

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يغضب من تصريحات الهولندي مارتن يول، المدير الفني سابقًا للأهلي، ولكنه استغربها.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه توقع رحيل مارتن يول عن قيادة النادي الأهلي سريعًا مشيرًا إلى أن شخصيته وتفكيره لا يناسب تقاليد الأهلي.





وتابع: "بعدما أدلى مارتن يول بتصريحات انتقدني فيها، لم أغضب، ولكن زعلت عليه بسبب أن ذلك لا يناسب الأهلي".





وأوضح: "بعد تصريحات مارتن يول تجاهي، وجدت الخوف في وجوه جيمع اللاعبين بالنادي الأهلي، كانوا يخافون من ارتكاب أي خطأ في الملعب حتى لا ينتقدهم مارتن يول في وسائل الإعلام، وهذا لا يناسب الأهلي على الإطلاق".



