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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 1433 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1433 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. 

وكشفت وكالة رويترز للأنباء، عن تسجيل الولايات المتحدة حتى الآن، 42 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا لـ"رويترز" فإن الولايات المتحدة أصبحت أكبر دولة في العالم تسجيل وفيات بسبب كورونا. 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات حول العالم بأكثر من 774 ألف إصابة. 

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقعه وفاة 60 ألف أمريكي، جراء فيروس كورونا بدلا من التوقعات السابقة التي ناهزت 200 ألف على الاقل.
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