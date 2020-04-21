AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سقف لـ رامي جمال تحصد 23.6 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:27 ص
رامي جمال - سقف
رامي جمال - سقف
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "سقف" لـ رامي جمال، 23 مليونا و600 ألف، مقتربة من 23 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. 

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" لـ رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر". 

وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "يوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي جمال يقترب من 13 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

رامي جمال يحصد 18.2 مليون مشاهدة بـ «سقف» ..فيديو

رامي جمال يتجاوز 19 مليون مشاهدة بـ «سقف».. فيديو

رامي جمال يحصد 19.8 مليون مشاهدة بـ «سقف».. فيديو

رامي جمال يقترب من 21 مليون مشاهدة لـ«سقف».. فيديو

سقف لـ رامي جمال تحصد 21 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم انتشار كورونا.. حاكم ولاية أمريكية يعلن فتح الشواطئ والمحال التجارية

في ذكرى ميلاده.. سر تنبؤ فريد الأطرش بوفاته خلال أيامه الأخيرة

أخصائية تغذية: تناول المنشطات يهدد حياة البشر ويصيب بأمراض قاتلة

زعيم كوريا الشمالية في حالة صحية حرجة.. تفاصيل

أبو زيد عن قرار حل "إدارة" الأهلي: أصدرته بناءً على مستندات.. ومجلس حسن حمدي رفض الرد بشفافية.. فيديو

تخلص من رائحة الفم الكريهة فور استعمال هذه المضمضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

بإطلالة ملفتة.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أول تصميم توقعي للجيل الجديد من مازدا 6 .. صور