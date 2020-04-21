ألمانيا تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1785 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 143457.





كما قالت السلطات الألمانية إنها رصدت وفاة 194 حالة بسبب فيروس، ليرتفع إجمال الوفيات إلى 4598 حالة وفاة.





وحذرت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل من الشعور العام بالاطمئنان بشأن التغلب على وباء كورونا في البلاد، مؤكدة أن هذا الانتصار لم يحدث بعد.





وقالت ميركل في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستعلم خلال 14 يوما ما إذا كان تخفيف إجراءات الإغلاق سيؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.





وطالبت ميركل بمواصلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ، قائلة إنه سيكون من "العار البكاء إذا تعثرنا في انتكاسة بأعيننا مفتوحة".



