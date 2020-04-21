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أخبار العالم

الوكالة الطبية الروسية: توقعات باستقرار حالات كورونا في البلاد قبل بداية مايو المقبل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
توقعت رئيسة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا بلوغ روسيا مرحلة الاستقرار فيما يخص انتشار فيروس (كورونا) المستجد قبل بداية مايو المقبل.
وقالت سكفورتسوفا للقناة التلفزيونية الأولى الروسية، اليوم الثلاثاء "إن هذه التوقعات مبنية على بيانات المحللين وخبراء الرياضيات في الوكالة التي تترأسها"، وأضافت "أننا ننظر إلى الوضع في كل دائرة فدرالية روسية على حدة، وكل المؤشرات تدل على أننا نقترب من الذروة"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن ارتفاع عدد الإصابات لا يزال مستمرا مع استقرار أعداد الحالات الخطرة.
وأكدت سكفورتتسوفا أن القدرات على كشف المصابين تحسنت، وباتت روسيا تكشف عن المصابين بدون أعراض المرض بشكل أفضل، مشيرة إلى أن متوسط أعمار المصابين بكورونا يتراوح بين 44 و47 عاما.
يذكر أن السلطات الروسية كانت قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، ليصل إجمالي المصابين إلى 47121 شخصا وإجمالي الوفيات 405 حالات.
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