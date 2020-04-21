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محافظات

إزالة 34 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في بني سويف

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 34حالة تعد "في المهد" على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة، بواقع 22 حالة تعد على مساحة 23 قيراط بقرى "انفسط، أبوصير الملق، أطواب، الميمون" مركز الواسطى، و7حالات تعد على مساحة 800 متر من أراضى أملاك الدولة بقرية طما فيوم مركز إهناسيا، و4 حالات تعد على مساحة 3 قراريط بقرية دلهانس وعزبة ملوكة مركز الفشن، وحالة تعد على مساحة قيراط بقرية شريف باشا، فيما تم إيقاف 4 حالات بناء مخالف: بمنطقة الحمرايا شرق النيل، وشارع شافعي بمدينة بني سويف وقرية بليفيا مركز بني سويف، وتم التحفظ على معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.


جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.


وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.



وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل جميع الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.
إزالة 34 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في بني سويف
إزالة 34 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في بني سويف
إزالة 34 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في بني سويف
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