كارتيرون يضع برنامجا تدريبيا جديدا للاعبي الزمالك خلال رمضان

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال شهر رمضان المقبل.











ولجأ كارتيرون لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته والإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية.









واستقر مسئولو اتحاد كرة القدم على تأجيل الدوري الممتاز أسبوعين إضافيين حتى نهاية الشهر الجاري، بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، تجنبا لمخاطر الكورونا المنتشر خلال الفترة الحالية فى العالم أجمع.