ننشر القائمة النهائية لـ مسلسلات رمضان 2020

أيام تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم وانطلاق ماراثون مسلسلات رمضان، والذي يشهد منافسة شرسة بين نجوم الصف الأول.





واتضحت الخريطة النهائية للقنوات الفضائية بعد أن تم الإعلان عن الأعمال المقرر عرضها على الشاشات المختلفة.



ويستعرض موقع "صدى البلد" القائمة النهائية لمسلسلات شهر رمضان المقبل 2020









"فالنتينو"

قام الفنان عادل امام باستكمال تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل 2020 وذلك بعد أن تأجل العام الماضى لعدة اعتبارات، وهو العمل الذى يشارك فيه داليا البحيرى ولبلبة وحمدى الميرغنى تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.





وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "نور عبد المجيد" متزوج من امرأة نكدية تجسدها دلال عبد العزيز، ويعانى من الصراع معها طوال الوقت مما يجعله يفكر بالزواج بأخرى، إلى أن يقابل سيدة تدعى نور تجسدها داليا البحيرى بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.





"ليالينا"

كشف تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي لمسلسل "ليالينا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عادل.





نشر تامر مرسى، برومو المسلسل الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2020، عبر صفحته الشخصية على موقع Facebook، وعلق موضحًا قنوات العرض، إذ كتب أنها ستعرض عبر شاشة cbc، cbc drama.





مسلسل "ليالينا"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية هي غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، وغيرهم، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح.





"سلطانة المعز"

تخوض غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم "سلطانة المعز".





ويشارك في بطولته شريف منير، ونسرين إمام ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.





يشار إلى أن غادة عبد الرازق، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "حدوتة مرة" وهو من بطولة مجدي كامل ومحمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وكارولين عزمي وسلمى أبو ضيف وهاجر أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.





"الفتوة"



نشر المنتج تامر مرسى، برومو مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".









مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.





وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل "الفتوة" عن بوسترين من المسلسل الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020.





ويظهر فى البوستر الأول جميع فريق العمل، حيث يشارك ياسر جلال فى البوستر كل من مى عمر وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولى.





أما البوستر الثانى، فيتصدره الفنان ياسر جلال بمفرده ممسكا بعصا وتبدو عليه علامات الغضب.





"الاختيار"

طرحت شركة إنتاج مسلسل "الاختيار" الأفيش الرسمى للعمل بالتزامن مع الإعلان الرسمي له تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.





مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة العقيد الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.





المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.





والعمل بطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد إمام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".





"رجالة البيت"

أعلن الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني عن تغيير اسم مسلسلهما لموسم دراما رمضان 2020 ليصبح رجالة البيت بدلا من "تيمون وبومبا".





مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم، حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.





وقدم أحمد فهمي في موسم رمضان الماضي 2019 مسلسل "الواد سيد الشحات"، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما أكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم أحدث أعماله مسلسل "الوصية".





"خيانة عهد"

أطلقت قناة "دبي" الإعلان الدعائي لمسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا والمقرر عرضه في رمضان 2020.





البرومو نبذة عن الصراعات التي سوف تقع بين شخصيات العمل وتحديدا شخصية الفنانة يسرا التي يصبح لديها الكثير من الأعداء الذين يرغبون في إسقاطها.





كما نرى من خلال الإعلان أجواءً احتفالية في منزل يسرا، ونستشف أن عبير صبري ستصبح أحد أعداء شخصية عهد في العمل.





"فرصة تانية"

طرحت شركة "سنرجي" للإنتاج الفني، البرومو الخاص بمسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، لينافس المسلسلات التي أعلنت خوض السباق.





ظهرت ياسمين صبري، في البرومو الذي بدأ بأغنية للعندليب عبد الحليم حافظ، تحت عنوان "للحب بداية.. لكن حلاوة البدايات.. ديما بتنتهي بغلطة.. السؤال فيه فرصة تانية؟"، كما ظهر كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة آيتن عامر في أحداث البرومو.





ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.





"البرنس"



نشر المنتج تامر مرسى البوستر الرسمي لمسلسل "البرنس" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وظهر فى البوستر الرسمى محمد رمضان متصدرا الأفيش بمفرده.





وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، طرحت البرومو التشويقى الرسمى للمسلسل المقرر عرضه في رمضان على قناة DMC.





واحتوى البرومو على أزمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائه، كما أوضح سجن رضوان وخلافات في عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا للأحداث.









"لما كنا صغيرين"

طرحت شاشة "الحياة" البرومو الرسمي لمسلسل لما كنا صغيرين قبل عرضه على شاشة قناة "الحياة" فى رمضان المقبل.





مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.





المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين وعدد آخر من الفنانين وخلال أحداث المسلسل، تتخرج ريهام حجاج في الجامعة الأمريكية، ثم تتزوج من محمود حجازى، ثم يعملان سويًا في إحدى الشركات الكبيرة التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .









"سكر زيادة"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، برومو المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020.





وظهر في البرومو الأول للمسلسل «سكر زيادة» الفنان أحمد السقا، الذي يظهر بدور شرفي، وخلال البرومو نشبت مشاجرة بينه وبين الفنانة نادية الجندي، التي قامت بصفعه.





المسلسل من المنتظر عرضه على قناتي mbc مصر ودبي.





ومسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.





ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.





"اتنين في الصندوق"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "اتنين في الصندوق"، البوستر الرسمي للعمل؛ وذلك تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020 على شاشة قناة MBC masr.





وضم البوستر عددا من نجوم العمل، من بينهم "حمدي الميرغني، واوس اوس، وصلاح عبد الله، وهالة فاخر، و محمود البزاوي، وبيومي فؤاد، غيرهم، كما تم طرح بوسترات منفردة لنجوم العمل.





مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.





لعبة النسيان

تطل النجمة دينا الشربيني على جمهورها للعام الثاني على التوالي عبر شالشة MBC مصر من خلال مسلسل "لعبة النسيان، والمنتظر عرضه خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.





وتظهر دينا الشربيني في تريلر المسلسل في دور رؤية المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك وتحاول أن تتذكر أحداث من حياتها وتسعى لإصلاح الماضي.





مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.





"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.





يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا، كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلم "البعض يذهب للماذون مرتين" وفيلم "يوم 13".





"شاهد عيان"

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد «شاهد عيان» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، للعام الجاري 2020، وعلق قائلًا «مسلسل #شاهد_عيان، #رمضان_٢٠٢٠ إن شاء الله».





من جهة أخرى نشرت الفنانة بسمة، البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "شاهد عيان" الذي تخوض بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، لافتة إلى أنه سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، بعد تردد الشائعات حول خروجه من السباق الرمضاني.





يجسد النجم حسن الرداد فى مسلسل "شاهد عيان" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب.





ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.





ونحب تاني ليه



نشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة لبوستر مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى سوف يعرض فى رمضان 2020.





"القمر آخر الدنيا"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2020 ضمن قائمة المسلسلات المشاركة في الموسم الرمضاني.





وضم البرومو الخاص بالعمل العديد من الأحداث المشوقة بين أبطاله، حيث تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي رومانسي.





مسلسل "القمر آخر الدنيا"، بطولة بشرى، وثراء جبيل، ومؤمن نور، وهشام إسماعيل، وساندي، ومادلين طبر، وسميرة عبد العزيز، وأحمد كرارة، وأميرة نايف، وهدى الأتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.





"جمع سالم"

كشفت الفنانة زينة تفاصيل دورها في مسلسل "جمع سالم" المقرر طرحه في رمضان 2020، وذلك من خلال لقائها في برنامج “the insider”





وقالت زينة من خلال اللقاء: "أنا باعمل دور دكتورة من غير من قول تفاصيل خالص، بس هو موضوع جديد اوي ودور إنساني جدا، وهخلص في المسلسل دا كل التمثيل اللي عندي، هحتاج سنتين انام".





"بـ 100 وش"

تخوض الفنانة نيللي كريم، رمضان المقبل 2020 بمسلسلها الجديد "بـ 100 وش"، ومن المقرر عرضه على شاشات تليفزيون دبي.





مسلسل "بـ 100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم وتجسد من خلاله شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





مسلسل "وصل أمانة - عمرو دياب"

نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" بوسترين لمسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020 بجانب الفنان مصطفى خاطر، ومن المقرر عرضه على شاشة إم بي سي مصر.





وتصدر اسم "عمرو دياب البوسترين"، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تغير اسم المسلسل إلى "عمرو دياب"، بدلا من "وصل أمانة".





مسلسل "وصل أمانة" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.





"حب عمري"

يخوض الفنان هيثم شاكر، السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "حب عمري"، ومن المقرر عرضه على شاشة روتانا دراما.





"حب عمري" ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، وهو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التليفزيونية، بجانب كل من سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.





ولاد امبابة

يشارك الفنان سعد الصغير في موسم دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "ولاد إمبابة".

يضم المسلسل عددا كبيرا من مطربين الغناء الشعبي الذين يخوضون تجربة التمثيل لأول مرة.

"يا أنا يا جدو" يشارك الفنان أحمد بدير مجموعة من الشباب في المسلسل الكوميدي "يا أنا يا جدو" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن تم تأجيله.

تدور أحداث المسلسل حول "يوسف" طارق صبري، حفيد أحد الأثرياء ويرغب فى الارتباط ب "قشطة"، لكن تحدث العديد من المفاجآت، والمواقف الكوميدية.

مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج ‏الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر‎.‎

ويعرض مسلسل "ولاد إمبابة" على قناتي "صدى البلد" و"النهار".

يروي المسلسل حياة الفنانين الشعبين، إذ يجسد الفنان سعد الصغير دور شاب متوسط الحال يعيش في منطقة شعبية ويعمل نقاش.

يشارك في بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" عدد كبير من النجوم على رأسهم لفنن سمير غانم، وعمرو رمزي، وفريدة سيف النصر، وشمس، وأحمد شيبه، وإسماعيل فرغلي، ومحمود فارس، وعبدالله مشرف، ومراد فكري، ريكو، وبرلنتي فؤاد، وبوسي شاهين، وهاني الأسمر، ونجوم الفرق الشعبية للمهرجانات مثل فيفتي والسادات، وهو من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكي.





"النهاية"

يشارك الفنان يوسف شريف بمسلسل "النهاية".



