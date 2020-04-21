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حوادث

مباحث القاهرة تضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص في حلوان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
نجح رجال الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع القفازات الطبية والكمامات داخل مصنعه بحلوان "بدون تصريح أو ترخيص" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة حلوان تمكنوا من ضبط (صاحب مصنع كائن بدائرة القسم) لقيامه بإدارة مصنع "بدون تصريح" لتصنيع القفازات الطبية والكمامات غير المعقمة "دون تصريح" من الجهات المختصة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر داخل المصنع على (19 ماكينة تطريز – 5 ماكينة خياطة– ماكينة قص سنجر).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الامن بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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