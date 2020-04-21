ننشر مشروعات البحوث التطبيقية المطلوبة لتقييم طلاب التعليم الفني الفندقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الثلاثاء، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفني الفندقي بجميع شعبه.





وبلغ إجمالي عدد هذه البحوث 73 بحثًا تطبيقيًا شملت جميع المهن والتخصصات في الصفوف الدراسية التالية: الصف الأول فندقى، ومهنى، ومحول، ومزدوج، ووجبات سريعة (20 بحثا)، الصف الثانى فندقى، ومهنى، ومحول، ومزدوج (25 بحثًا)، الصف الثالث فندقى بمدارس الخمس سنوات (11 بحثا)، الصف الرابع فندقى بمدارس الخمس سنوات، والمحول (17 بحثا).





وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج متخصصة على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإعلان عن الإرشادات والإجراءات التي سيتبعها طلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة http://moe.gov.eg ، وكذلك على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com





ومن المقرر أن يتم إعلان البحوث التطبيقية لشعب وتخصصات التعليم الصناعى يوم الخميس 23 أبريل 2020.





لتحميل البحوث التطبيقية للصف الأول فندقي نظام 3 و5 سنوات اضغط هنا

الأول فندقي نظام 5 سنوات شعبة خدمات سياحية لتحميل البحوث التطبيقية للصففندقي نظام 5 سنوات شعبة خدمات سياحية اضغط هنا

لتحميل البحوث التطبيقية للصف الرابع فندقي نظام 5 سنوات شعبة إنتاج الأغذية اضغط هنا