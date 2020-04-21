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الصحة العالمية تدعو للتكيف مع الفيروس كورونا حتى يتم العثور على لقاح.. تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل ضرورة.. ونصائح للصائمين في رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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منظمة الصحة العالمية:
رفع إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجيا
يحذر من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى
توصي بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بالأسواق والأماكن الترفيهية والعزومات
تخصيص أماكن محددة للصلاة في المنزل وتعقيمها
التغذية الصحية والسليمة خلال فترة الصيام وشرب كميات كافية من الماء

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى التكيف مع الوباء حتى يتم العثور على لقاح، وكذا ضرورة تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل بالتزامن مع مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوصى المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية تاكشي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم "الثلاثاء"، بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجيا، محذرا من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.


وأشار إلى أن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.

وأضاف كاساي -في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت- أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.

وأطلقت منظمة الصحة، قائمة بالإرشادات والاحتياطات التي يجب أخذها في الحسبان، موصية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بالأسواق والأماكن الترفيهية والعزومات، وإذا لزم الأمر تقسيم التجمعات إلى مجموعات صغيرة العدد، وتعويض كل هذا بمشاهدة التلفاز وتصفح الإنترنت للتواصل مع الأقارب.

وأضافت أنه في حالة الشعور بأي أعراض، التوجه على الفور لطلب العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

وشددت المنظمة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة تجنب التجمعات الدينية والاجتماعية، كما أكدت على التباعد الجسدي في الصلوات الخمس، وتخصيص أماكن محددة للصلاة في المنزل وتعقيمها، وكذلك أماكن الوضوء يجب تعقيمها جيدًا، وتوفير الصابون والمواد المعقمة لتطهير اليدين.

وأضافت المنظمة أن التغذية الصحية والسلمية خلال فترة الصيام وشرب كميات كافية من الماء بين فترة الإفطار والسحور وتناول الأغذية الطازجة وغير المعالجة.

من جانبه قال الدكتور "إيهاب عطية" مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن فيروس كورونا المستجد، من عائلة كورونا والتي مثلها مثل الانفلونزا العادية.

وأكد عطية أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ لانه ثقيل، لافتا أنه لا يستطيع التنقل بعد 90 سم، فيجب أخذ الاحتياطات في التعامل مع المشتبه بهم أو المصابين في نطاق متر فما أكثر.

وطالب باتباع الإجراءات الوقائية، بتنظيف الاسطح والتباعد، وعسل اليد باستمرار بالماء والصابون واستخدام الكحول بالأماكن غير المتواجد بها الماء والصابون، محذرا من خطورة الإفراط فى اٍستخدام الكحول نظرا لأن كثرة استخدامه قد تؤدى لقتل البكتيريا المفيدة بالجسم فضلا عن ضرره على الجلد، مشددا على ضرورة تعقيم الأحذية.

وقال: الأشخاص المعتادين على الخروج من المنزل، عند الرجوع يحب اتباع جميع الإرشادات الوقائية والابتعاد عن كبار السن والحوامل والأطفال.

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