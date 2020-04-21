مقتل 9 جنود من الجيش السوري في الهجوم الإسرائيلي بتدمر

أفادت تقارير سورية اليوم الثلاثاء بأن 9 من العناصر الجيش السوري قتلوا في الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في منطقة تدمر بسوريا الليلة الماضية.

ونقلت القناة 7 العبرية عن مركز المراقبة السوري أن 9 من عناصر الجيش السوري مسلحين يعملون في الخدمة العسكرية للرئيس السوري بشار الأسد قتلوا في الهجوم.





وفى سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة في سوريا ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وبحسب "سانا"، قالت وزارة الصحة السورية إنها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 39 شخصا.





كما سجلت سوريا حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3 وفيات، مع شفاء 3 حالات مصابة أخرى.



