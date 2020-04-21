شفاء 68 حالة إصابة بفيروس كورونا في دمياط

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الوضع الصحي بدمياط بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد مستقر بالمقارنة بالأيام الماضية، حيث إن عدد مصابى فيروس كورونا فى دمياط شهد انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضي.









وقال "طلحة"، لـ "صدى البلد"، إنه تعافى ما يقرب من 68 مصابا بفيروس كورونا، وخروجهم من مستشفيات العزل، وهناك 162 مصابا بفيروس كورونا داخل مستشفيات عزل دمياط، معظمهم في حالة مستقرة وليس لديهم أعراض.









وأوضح أنه تم تشغيل المدينة الشبابية برأس البر كمستشفى عزل، مشيرا إلى أن المدينة الشبابية استقبلت أمس الاثنين 22 حالات مصابة بفيروس كورونا ولكن وضعهم الصحى مستقر.







وأكد أنه تم رفع العزل عن عدد من المنازل التى تم عزلها لوجود حالات مخالطة لعدد من الإصابات الإيجابية، وأن بعض المنازل ما زالت فى العزل فى بعض المناطق منها عمارة مساكن بفارسكور، وعدد من المنازل بمدينتى دمياط والسرو وأخرى بالبستان والشعراء.



