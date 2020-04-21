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أخبار البلد

الحظر في شهر رمضان.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة.. التخفيف أقربها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:22 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، غدا الأربعاء، اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية". 

ومن المقرر أن تبحث اللجنة، الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته. 

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة عددا من الإجراءات، كالتالي:

1- تحديد مواعيد وأوقات حظر التجول في شهر رمضان المبارك.

2- مناقشة الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذا التجهيزات المطلوبة وعدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات "الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية".

ونفت مصادر مسئولة أن يكون الحظر من الساعة ٤ عصرا كما هو متداول عبر السوشيال ميديا، لافتة إلى أن هناك 3 سيناريوهات أمام الحكومة فيما يتعلق بالحظر في شهر رمضان المبارك وهي..
1_ استمرار الحظر كما هو من 8 مساءِ إلى 6 صباحا.
2_ تخفيف الحظر قليلا وهو الأقرب
3_ يعود إلى الموعد الأول وهو أن يبدأ من الساعة السابعة مساءِ بدلا من الساعة 8 مساءِ مؤكدا هذا السيناريو ضعيف جدا.
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