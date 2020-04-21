فرنسا تقترب من 120 ألف إصابة بـ كورونا .. وتعلن خبرا سارا

أعلن جيروم سالومون، مدير وكالة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء أن عدد المرضى الذين تم قبولهم بالعناية المركزة في فرنسا انخفض لليوم الثالث عشر على التوالي.





وبحسب "سي إن إن"، قدم سالومون، متحدثًا في مؤتمره الصحفي اليومي في باريس، لمحة عامة عن الموقف في الوقت الحالي، وقال إن هناك حتى الآن ما لا يقل عن 117.324 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، بما في ذلك الوفيات والتعافي.





وأضاف أن ما لا يقل عن 30،106 مرضى بفيروس كورونا يتلقون في المستشفى حاليا.





وتابع أنه يوجد على الأقل 5،433 مريضًا في وحدات العناية المركزة.





وسجلت فرنسا 387 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد من جراء الفيروس إلى 12900.





من ناحيته ذكر موقع "وورلد ميتر" أن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في فرنسا تجاوز العشرين ألف حالة وفاة.





وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حوال العالم أكثر من 2 ونصف مليون حالة إصابة فيما بلغ اجمالي الوفيات 174676 حالة وفاة.