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أخبار البلد

لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:11 م
صورة من عملية التطهير
صورة من عملية التطهير
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صدى البلد
هنطهرها شارع شارع وحارة حارة، هذه تعليمات النائب محمد أبو العينين لشباب حملته المنتشرين في كل ركن من أركان حي جنوب الجيزة حاملين المطهرات وأدوات التعقيم والرش في كل مناطق حي جنوب.

فريق العمل لليوم الـ 27 علي التوالي واصل مهمته في تطهير كل شوارع  ومساجد منطقة حدائق جزيرة الذهب، وقد شملت الجولة اليوم شوارع شبل ومسجد الرحمة وشارع أحمد سوادا وعطفة الشيخ علاء ومسجد الرحمن ومسجد حمزة بن عبدالمطلب وشارع عبدالمجيد زيدان وشارع سعد مجاهد وشارع علي السيد وشارع محمد عبد الجواد وشارع الحاج فتحى وشارع مصنع الطوب الأحمر وشارع  يوسف طلب وشارع  محمود قيشة وشارع  الحاج شحاتة البريدى وشارع مسجد الصحابة وشارع أحمد طه وحارة عبدالحسيب وشارع  سامح حسين ومسجد الجهينى وشارع ابو السعود.

كما قامت فرق التطهير والتعقيم بتطهير 5 مساجد بمنطقة حدائق جزيرة الذهب وهي مسجد الرحمة ومسجد الرحمن ومسجد حمزة بن عبدالمطلب ومسجد الصحابة ومسجد الجهينى، واستكمالا لتطهير منطقة القصبجي قامت الحملة بتطهير شوارع شارع سكة الناظر وشارع محمود رجب
وحارة شريف وشارع عبدالسلام أبوتونى.

الجدير بالذكر أنه علي مدار الـ 27 يوما تواصلت حملات مكاتب النائب محمد أبو العينين لتعقيم وتطهير أكثر من 300 شارع وحارة بنطاق حي جنوب الجيزة كما قامت لتعقيم كافة مساجد وزوايا حي جنوب الجيزة كما تم تعقيم كافة كنائس ومكاتب البريد والمقرات الحكوميه ومخابز ومستشفى أم المصريين العام ومستشفى صدر الجيزة والمركز الصحي الحضري بالمنيب وكافة مكاتب الصحة ومديريات الخدمات الواقع مقرها في نطاق حي جنوب الجيزه.
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
لليوم الـ 27 على التوالي .. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع حدائق جزيرة الذهب والقصبجي .. صور
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