خطوة جديدة من حاكم كاليفورينا لتحدي قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني

قدم حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، التماسًا طارئًا إلى المحكمة الفيدرالية لمنع أفراد الحرس الوطني ومشاة البحرية من المساعدة في مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس.

الحرس الوطني في لوس أنجلوس

وكتب نيوسوم على منصة: "ترامب يُحرّض الجيش الأمريكي ضد المواطنين الأمريكيين"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني في البداية لحماية المباني والموظفين الفيدراليين في لوس أنجلوس بعد الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام من جانب المهاجرين غير الشرعيين.

وكان الرئيس ترامب قد حذر أمس الثلاثاء من استمرار الاحتجاجات مهددا بتفعيل "قانون التمرد" على مقاطعة لوس أنجلوس، ونشر المزيد من قوات الجيش الأمريكي.

مظاهرات لوس أنجلوس

ورفض حاكم ولاية كاليفورنيا نشر قوات الشرطة البالغة 24 ألف للتعامل مع مظاهرات لوس أنجلوس، وانتقد نيوسوم قرارات ترامب، ووصفه بالطاغية.

وأصدر ترامب قرارا بإرسال 2000 جندي من الحرس الوطني، و700 من المارينز، ودعا لاعتقال حاكم كاليفورنيا لتركه المدينة تحترق، واتهم ترامب إدارة بايدن بالسماح للمجرمين، والمختلين بالدخول لأراضي الولايات المتحدة بسبب أفكار الحزب الديمُقراطي.