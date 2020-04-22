اليوم.. آخر موعد لاستلام تظلمات طلاب جامعة حلوان.. أون لاين

أعلنت جامعة حلوان، أنه يمكن للطلاب تقديم التماسات وتظلمات النتائج بنظام الـ"أونلاين" حتى يوم 22 أبريل عبر تسجيل الطالب لبياناته الخاصة، وبيان الفرقة الملتحق بها الطالب، والمواد الراغب بالتظلم بها

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وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية و تفعيل منظومة التعليم عن بعد بكافة الكليات العلمية و النظرية والفنية، وإعلان كافة الكليات بالجامعات نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019/ 2020.



