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رياضة

طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى جديد.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:01 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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عمرو ابوبكر
أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى حارس مرمى جديد في الصيف المقبل بعد إعلان شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري. 

وقال سليمان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " الأهلي لا يحتاج إلى حارس ولديه محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد وكذلك علي لطفي واحد من الحراس المميزين، وكذلك الثنائي الشاب مصطفى شوبير وأحمد طارق ويحتاجان فقط الحصول على خبرات والمشاركة في المباريات الودية. 

وشدد على أن مركز حراسة المرمى بالأهلي مستقر وليس بحاجة التدعيم في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن شريف اكرامي انتقل الى بيراميدز بشكل كامل بعقد لمدة ثلاث سنوات. 
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