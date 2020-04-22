AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دونالد ترامب: 20 ولاية تعتزم فتح الاقتصاد تدريجيا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:06 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
القسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 20 ولاية تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل، ورفع قيود الإغلاق تدريجيا.

وأضاف ترامب، خلال اجتماع خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، أن البلاد تتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب كورونا.

ودعا مجلس النواب الأمريكي إلى الإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن عدد مصابي فيروس كورونا بالولايات المتحدة تضاعف في أسبوعين متجاوزا 800 ألف.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات الناجمة عنه أيضا.

ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح.

وأصاب فيروس كورونا حتى الآن أكثر من مليوني ونصف المليون مصاب، فضلا عن وفاة ما يزيد عن 177 ألف حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من كورونا.. واشنطن تجلي دبلوماسييها من هونج كونج

أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

865 وفاة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد

ترامب يعلن ولايتين منطقتي كوارث بسبب تفشي كورونا

إصابات كورونا حول التعالم تتجاوز مليون و200 ألف..والوفيات تقترب من 65 ألفا

رويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 600 ألف والوفيات 25 ألفا

ترشيحاتنا

قرار نهائى.. فنانة عربية شهيرة تصدم الجمهور وتعلن الاعتزال

هل يمكن الإصابة بـ كورونا من الكلاب أو القطط؟.. خبير طبي يجيب

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

أخبار الفن..هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي».. تفاصيل أزمة منة فضالي

سيبتلها الحبل على الغارب.. نشأت الديهي يشن هجوما على والد حنين حسام

الصين تكشف عن معلومات خطيرة حول فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة