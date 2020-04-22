فيروس كورونا يضرب العالم في شتاء 2021.. مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تحذر من خطورة الموجة الثانية للوباء

حذّر مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المتوقعة في الشتاء المقبل، يمكن أن تكون أشد فتكا من موجة الوباء الحالية، وذلك في ظل اتجاه كثير من الولايات لإعادة فتح الاقتصاد، وتخفيف القيود المفروضة لمواجهة كورونا.





وقال روبرت ريدفيلد ، مدير المركز "من المحتمل أن يكون هجوم الفيروس علينا في الشتاء القادم أصعب بالفعل من الذي مررنا به للتو"، موضحًا أنه من المحتمل أن يتزامن مع ذروة موسم الأنفلونزا، وفقا لمجلة "نيويورك بوست".





وأشار إلى أن وجود مرضين في آن واحد مسببين لأمراض الجهاز التنفسي سيكون له تأثير كبير، مضيفا أن المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات يحتاجون إلى المداومة في الأشهر المقبلة على التحضير لأسوأ السيناريوهات.



