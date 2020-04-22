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أخبار العالم

فيروس كورونا يضرب العالم في شتاء 2021.. مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تحذر من خطورة الموجة الثانية للوباء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:38 ص
مراكز مكافحة الأمراض
مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تحذر من موجة ثانية لكورونا
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رحيم يسري
حذّر مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المتوقعة في الشتاء المقبل، يمكن أن تكون أشد فتكا من موجة الوباء الحالية، وذلك في ظل اتجاه كثير من الولايات لإعادة فتح الاقتصاد، وتخفيف القيود المفروضة لمواجهة كورونا.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير المركز "من المحتمل أن يكون هجوم الفيروس علينا في الشتاء القادم أصعب بالفعل من الذي مررنا به للتو"، موضحًا أنه من المحتمل أن يتزامن مع ذروة موسم الأنفلونزا، وفقا لمجلة "نيويورك بوست".

وأشار إلى أن وجود مرضين في آن واحد مسببين لأمراض الجهاز التنفسي سيكون له تأثير كبير، مضيفا أن المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات يحتاجون إلى المداومة في الأشهر المقبلة على التحضير لأسوأ السيناريوهات. 

وبلغت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 42 ألف حالة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الـ800 ألف.
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فيروس كورونا يضرب العالم في شتاء 2021.. مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تحذر من خطورة الموجة الثانية للوباء

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