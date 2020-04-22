AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء ٢٢-٤-٢٠٢٠

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:45 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
Advertisements
شيماء مجدي
يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها الدواجن التي استقرت أسعارها في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 22 أبريل 2020.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 30  و32 جنيها للكيلو، وبلغ سعر لحم الدواجن الحمراء "الساسو" بين 40 و42 جنيها وكيلو اللحم يصل إلى 38 جنيها.

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 38 و40 جنيها للكرتونة،  بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 19 جنيها والمولر "عمر يوم" سعر 18 و19 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.50 جنيه و13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-4-2020

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٤-٢٠٢٠

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 - 4 - 2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٧-٤-٢٠٢٠

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ١٩-٤-٢٠٢٠

ترشيحاتنا

تاكيس جونياس: لن أعمل في مصر إلا مع نادٍ من 3 فقط.. فيديو

5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

مسؤول أمريكي يحذر من موجة أسوأ لـ كورونا

أستاذ فيروسات: العالم يشهد ارتفاع معدلات التعافي من فيروس كورونا.. فيديو

بعد كورونا.. بريطانيا تستعد لكارثة جديدة بحلول الصيف

سر احتفال الملكة إليزابيث بعيد ميلادها مرتين في العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة على حلبة نوربورجرينج .. صور