ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء ٢٢-٤-٢٠٢٠

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 38 و40 جنيها للكرتونة، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 19 جنيها والمولر "عمر يوم" سعر 18 و19 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.50 جنيه و13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من

، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99%