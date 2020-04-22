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فن

بشبشب على بدلة.. حمادة هلال يشعل انستجرام من أحدث حفلاته

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
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شروق حمدى

ظهر  حمادة هلال، مرتديا "شبشب" وفوقه "بدلة" خلال إحدى حفلاته الموسيقية التى نظمها فى المنزل تنفيذا للتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"  

ونشر هلال، الصورة عبر حسابه على انستجرام، وصحبها بتعليق: "حفلات البيت حلوة أوى ومرحرحة أوى أوى".


من ناحية أخرى، طرح حمادة هلال مؤخرا، كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب  فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعد ما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخرًا.


على جانب آخر يغيب النجم حمادة هلال عن مارثون دراما رمضان المقبل للمرة الأولى بعد مشاركته فى السباق الرمضانى خلال آخر ثلاثة مواسم.


حيث يعد آخر أعماله هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.




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