AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة يكلف بإزالة جميع معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف بدهشور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:38 ص
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات
Advertisements
محمد الصاحى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة معالجة الصرف بدهشور بمركز ومدينة البدرشين للوقوف على الأعمال بالمحطة مشددًا على أهمية الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المدرجة في الخطة لما لها من أولوية قصوى بالمراكز والمدن.

 

وكلف محافظ الجيزة، بازالة معوقات التشغيل لمحطة معالجة دهشور والتي تخدم قرى ابورجوان ومزغونة والشوبك الغربى بمركز البدرشين .

 

واستمع راشد خلال الجولة من المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن الموقف النهائي لمحطات الصرف الصحي بالصف والعياط ومحطة مياه الشرب بأطفيح والبالغ طاقتها الانتاجية 122م3 في اليوم والتي دخلت التشغيل التجريبي مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كافه تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة للمواطنين .

 

وأكد المحافظ خلال الجولة على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي على إدخال بعض التطوير للمشروعات القائمة خلال الفترة الماضية ما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من انقطاعات او ضعف في الضغوطات خاصه بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية مشددًا ان المحافظة تعطى الاولوية القصوى لإنهاء كافة المشروعات الجارية لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين موجهًا الشكر للقائمين على تنفيذ تلك المشروعات على مجهوداتهم .

 

رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندس أحمد هجرس مدير ادارة نظم المعلومات بشركة توزيع الكهرباء .

محافظ الجيزة يكلف بإزالة جميع معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف بدهشور
محافظ الجيزة يكلف بإزالة جميع معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف بدهشور
محافظ الجيزة يكلف بإزالة جميع معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف بدهشور
محافظ الجيزة يكلف بإزالة جميع معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف بدهشور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف.. صور

180 مليون جنيه تكلفة مشروعات شبكات المياه في القليوبية خلال عام

شاهد... تطهير وتعقيم محطة معالجة الصرف الصحي بالأقصر

بالكمامات.. اجتماع طارئ لمحافظ دمياط بالتنفيذيين

بتكلفة 90 مليون جنيه .. محافظ المنيا يشهد تجارب تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالبدرمان

يستفيد منها 480 ألف مواطن.. محافظ الجيزة يكلف بسرعة إنجاز محطة مياه جزيرة الدهب

ترشيحاتنا

فيفي عبده عن مقلب رامز جلال: كهربني زيادة عن اللزوم وهوديه في داهية.. فيديو

تاكيس جونياس: شيكابالا أفضل من محمد صلاح

خبير لوائح يكشف موقف النقاز عقب لجوء النادي لمحكمة الكاس

سرطان الفم.. علامات صادمة للإصابة وأعراض لا تغفليها

وفيات كورونا تصل إلى 187 والإصابات تقترب من 15 ألف في إسرائيل

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. 3 أنواع ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده