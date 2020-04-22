محافظ الجيزة يكلف بإزالة جميع معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف بدهشور

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة معالجة الصرف بدهشور بمركز ومدينة البدرشين للوقوف على الأعمال بالمحطة مشددًا على أهمية الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المدرجة في الخطة لما لها من أولوية قصوى بالمراكز والمدن.

وكلف محافظ الجيزة، بازالة معوقات التشغيل لمحطة معالجة دهشور والتي تخدم قرى ابورجوان ومزغونة والشوبك الغربى بمركز البدرشين .

واستمع راشد خلال الجولة من المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن الموقف النهائي لمحطات الصرف الصحي بالصف والعياط ومحطة مياه الشرب بأطفيح والبالغ طاقتها الانتاجية 122م3 في اليوم والتي دخلت التشغيل التجريبي مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كافه تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة للمواطنين .

وأكد المحافظ خلال الجولة على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي على إدخال بعض التطوير للمشروعات القائمة خلال الفترة الماضية ما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من انقطاعات او ضعف في الضغوطات خاصه بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية مشددًا ان المحافظة تعطى الاولوية القصوى لإنهاء كافة المشروعات الجارية لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين موجهًا الشكر للقائمين على تنفيذ تلك المشروعات على مجهوداتهم .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندس أحمد هجرس مدير ادارة نظم المعلومات بشركة توزيع الكهرباء .