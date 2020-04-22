ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء بالليمون على الريق؟

بفيتامين c الذى يمكن أن يساعد في تحسين صحة قلبك وصحة الجهاز الهضمي والمساعدة في فقدان الوزن الصحي. يحتوي الليمون على الألياف ومركبات أخرى مختلفة مفيدة للغاية لصحتك، كما يعد الليمون من الخضراوات الصحية الغنية





وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول كوب من المياه مع الليمون





1. يساعد على فقدان الوزن



شرب ماء الليمون بالعسل يساعد على تقليل الوزن، ويخلق حالة قلوية في المعدة لفقدان الوزن بشكل أسرع، كما يمنح محتوى البكتين العالي في الليمون شعورًا بالمعدة الممتلئة لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في الطعام لفترة طويلة.









2. يحسن الهضم



تحتوي ثمار الحمضيات على مكونات تساعد الكبد على إنتاج الصفراء بكمية كافية لتسهيل عملية الهضم، كما أنه يساعد الجهاز الهضمي على إزالة السموم من الجسم، ويساعد ماء الليمون أيضًا في علاج الإمساك والإسهال، ولذلك يفضل شرب كوبًا من ماء الليمون يوميًا للتخلص من المشاكل المتعلقة بالهضم.





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3. يدير ضغط الدم



يمكن التحكم في مستويات ضغط الدم المرتفع من خلال استهلاك ماء الليمون ، أي أن المحتوى العالي من البوتاسيوم في الليمون يساعد المرء على الحصول على ليلة نوم أفضل ويقلل من الإجهاد، والذي بدوره يحافظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي.







