كنز صحي.. فوائد قشر الليمون

يغفل كثيرون فوائد قشر الليمون، خاصة وأنه يكثر استخدامه خلال هذه الفترة لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ويقوي مناعة الجسم ضد الفيروسات و البيكتريا.





قشر الليمون أيضًا مفيد وصحي وله العديد من المزايا الصحية بخلاف ثمرة الليمون نفسها ، ويفضل عند تقشير الليمون عدم رميه واستخدامه في أغراض أخرى سواء في الطهي أو للجمال بالنسبة للمرأة .





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إليك فوائد قشر الليمون بحسب موقع هيلث لاين :

1- يحارب الخلايا السرطانية ويمنع انقسامها وتكاثرها

2- مفيد لصحة القلب والشرايين والأوعية الدموية

3- يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم

4- يحمي من نزيف اللثة لاحتوائه على فيتامين سي

5- يعمل على تقوية الأسنان نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم

6- يحسن صحة العظام

7-يخلص الجسم من السموم

8- يحافظ على ضغط الدم

9- ينظف الكبد

10- يعالج التهابات الأذن

11- يقي من السكتات الدماغية.