كنز صحي.. فوائد قشر الليمون

يغفل كثيرون فوائد قشر الليمون، خاصة وأنه يكثر استخدامه خلال هذه الفترة لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ويقوي مناعة الجسم ضد الفيروسات و البيكتريا.
قشر الليمون أيضًا مفيد وصحي وله العديد من المزايا الصحية بخلاف ثمرة الليمون نفسها ، ويفضل عند تقشير الليمون عدم رميه واستخدامه في أغراض أخرى سواء في الطهي أو للجمال بالنسبة للمرأة .
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إليك فوائد قشر الليمون بحسب
موقع هيلث لاين :
1- يحارب الخلايا السرطانية ويمنع انقسامها وتكاثرها
2- مفيد لصحة القلب والشرايين والأوعية الدموية
3- يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم
4- يحمي من نزيف اللثة لاحتوائه على فيتامين سي
5- يعمل على تقوية الأسنان نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم
6- يحسن صحة العظام
7-يخلص الجسم من السموم
8- يحافظ على ضغط الدم
9- ينظف الكبد
10- يعالج التهابات الأذن
11- يقي من السكتات الدماغية.