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مرأة

7 عوامل أبرزها الحصوات.. أسباب ظهور الدم في البول

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:10 م
اسباب الدم في البول
اسباب الدم في البول
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رشا عوني
يلاحظ البعض وجود الدم في البول ، وأحيانا يكون غير ملحوظ ولا يظهر الا في تحليل البول، لكن هذه العلامة تدل على بعض المشاكل الصحية سواء في الكلى او المسالك البولية، ويحتاج ظهور الدم في البول الى استشارة الطبيب بشكل فوري لاكتشاف السبب وعلاجه . 

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بحسب موقع Mayoclinic اليك اهم اسباب ظهور الدم في البول :

1- وجود بيكتريا في الكلى عن طريق الدم
2- الاصابة بحصوات المسالك البولية
3-سرطان الكلى والمثانة يسبب ظهور الدم في البول
4-بعض الادوية تسبب وجود دم في البول
5-تلوث المسالك البولية وخاصة عند النساء حيث تخترق البكتريا مجرى البول والمثانة
6- حصوات الكلى في مرحلة متأخرة تسبب دم في البول
7- تضخم البروستاتا عند الرجال يسبب ظهور الدم في البول.
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