بعد تسجيل 22 مليون عاطل أمريكي.. ترامب يقرر وقف بطاقات الجرين كارد 60 يومًا





وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن "توقف" منح بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) لمدة ستين يوما في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة الكبير في الولايات المتحدة، في خطوة تثير جدلا وتهدف، على حد قوله، إلى حماية الوظائف في البلاد.





وصرح ترامب مؤخرا بأن قرار وقف الهجرة مؤقتا سيضع الأميركيين العاطلين عن العمل في الخط الأمامي للوظائف" حين يعاد فتح الاقتصاد الأميركي، مضيفًا "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي". وأضاف أنّ "هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يومًا" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية في حينه".





وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء "سيطبق فقط على الأفراد الذي يسعون للحصول على إقامة دائمة، بعبارة أخرى الذين يريدون تصاريح إقامة دائمة ( جرين كارد )". وأضاف أن "ذلك لا ينطبق على الذين يدخلون على أساس موقت".





ويواجه أول اقتصاد في العالم أرقاما كان لا يمكن تصورها قبل اسابيع فقط. فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل فيها 22 مليون شخص. وتفيد أرقام رسمية أن الحكومة الأميركية أصدرت 577 ألف بطاقة إقامة دائمة في السنة المالية 2019.





وبلغ عدد التأشيرات الموقتة 462 بطاقة، وهو تراجع كبير عن 617 ألفا منحت في 2016 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.



