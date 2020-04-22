أشرف خضر يقدم اقتراحا بشأن صعود وهبوط الأندية حال إلغاء الدورى

أكد اشرف خضر المدير الفني السابق لفريق الاسماعيلي والحالي لفريق منتخب السويس أنه يجب عودة الموسم الحالي لكرة القدم بالتدريج مع اخذ الاحتياطات الصحية لعدم الاصابة بفيروس كورونا .
وأضاف أشرف خضر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : نتمني عودة الحياة لطبيعتها ولكن استكمال الموسم الحالي ضرورى لتجنب الوقع في ازمات مالية .
وأكمل : إذا قرر الاتحاد المصري انهاء الموسم الحالي وطبق اقتراح بعض اندية المظاليم بخصوص تصعيد اوائل المجموعات وإلغاء الهبوط فإقتراحي عمل دورة بين الاربع فرق الاوائل في كل مجموعة وتصعيد الاول وذلك بعد انتهاء جائحه كورونا .
وأختتم اشرف خضر المدير الفني لفريق منتخب السويس : الظروف التى نعيشها في الوقت الحالي استثنائية وعلينا جميعا التكاتف حتي تمر هذه المرحلة بأقل خسائر .