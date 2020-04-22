AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف خضر يقدم اقتراحا بشأن صعود وهبوط الأندية حال إلغاء الدورى

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:17 م
اشرف خضر
اشرف خضر
Advertisements
عبدالله هشام
أكد اشرف خضر المدير الفني السابق لفريق الاسماعيلي والحالي لفريق منتخب السويس أنه يجب عودة الموسم الحالي لكرة القدم بالتدريج مع اخذ الاحتياطات الصحية لعدم الاصابة بفيروس كورونا . 

وأضاف أشرف خضر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : نتمني عودة الحياة لطبيعتها ولكن استكمال الموسم الحالي ضرورى لتجنب الوقع في ازمات مالية . 

وأكمل : إذا قرر الاتحاد المصري انهاء الموسم الحالي وطبق اقتراح بعض اندية المظاليم بخصوص تصعيد اوائل المجموعات وإلغاء الهبوط فإقتراحي عمل دورة بين الاربع فرق الاوائل في كل مجموعة وتصعيد الاول وذلك بعد انتهاء جائحه كورونا . 

وأختتم اشرف خضر المدير الفني لفريق منتخب السويس : الظروف التى نعيشها في الوقت الحالي استثنائية وعلينا جميعا التكاتف حتي تمر هذه المرحلة بأقل خسائر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرخة الغلابة | كبار المظاليم يستغيثون بـ لجنة الجناينى خوفا من المصير المجهول

مدرب سيراميكا كليوباترا: نتمنى عودة النشاط الرياضي.. فيديو

زيدان يرفض عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد

عمار يا مصر.. وليد توفيق: المشروعات الكبرى أعادت القاهرة لقوتها

ترشيحاتنا

مفاجأة .. بيراميدز أعار كينو للجزيرة الإماراتى بدون مقابل لهذا السبب

بعد قرارها الاعتزال.. شاهد 10 صور تبرز جمال الفنانة جيهان عبد العظيم

محامي ميسي يهدد كهربا والنقاز في أزمة الهروب من الزمالك

أول ظهور لأبناء منى زكي.. فيديو

6 أندية أوروبية تتنافس على ضم بن شرقي نجم الزمالك

الرئيس السيسي يفتتح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 "بث مباشر"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأوف شولدر.. عبير صبري تتألق بإطلالة ناعمة

محتشمة وبسيطة .. هبة مجدي تتألق بالأسود المنقط

بقبعة سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها