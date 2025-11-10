وزير التجارة الكويتي: مصر بوابة لربط الأسواق الخليجية بمثيلاتها فى القارة الإفريقية

قال وزير التجارة والصناعة بالكويت، خليفة عبدلله العجيل إن المنتدي الإستثماري المصري الخليجي الأول يشكل خطوة رائدة نحو بناء شراكة إستراتيجية متجددة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

وأضاف العجيل خلال كلمته أمام منتدي الإستثمار والتجارة المصري الخليجي، أن مجلس التعاون الخليجي والكويت خاصة يوليان اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، واهتماما بالإيمان الراسخ بصلابة الاقتصاد المصري وما يملكه من فرص استثمارية واعدة فى قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية”.

وتابع: “لقد كانت دولة الكويت من أوائل الدول العربية التي بادرت بالاستثمار في مصر، وساهمت فى دعم النمو فى مصر وأرست قاعدة متينة بين الجانبين، ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية”.

وأكد الوزير الكويتي أن مصر تعتبر بوابة لربط لأسواق الخليجية بمثيلاتها فى القارة الإفريقية.