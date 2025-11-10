محافظ البحيرة: إقبال المواطنين على التصويت بانتخابات النواب يعكس وعي الشعب المصري

أكدت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إقبال المواطنين للتصويت بانتخابات مجلس النواب هو رسالة تدل على وعي وإيمان الشعب المصري ببلده.

وأضافت جاكلين عازر، خلال لقاء خاص عبر تغطية خاصة بقناة صدي البلد: “دورنا أننا نقولهم أنزلوا وشاركوا، لان العملية الانتخابية واجب عليك قبل ما تكون حق، تجاه أولادك ومستقبل بلدك، وعدد كبير من الناخبين من السيدات، وهذا يدل على دور المرأة المصرية”.

وتابعت: “محافظة البحيرة من المحافظات التي تحظي بكتلة تصويتية كبيرة، ولدينا عدد ناخبين يبلغ 4 مليون و388 ألف و114 ناخب، موزعة على عدد 347 مركز إنتخابي”.