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بين الناس

رش وتعقيم السيارات علي بوابة مشيخة الأزهر.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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مريم عزت- ايهاب أشرف- أشرف العمدة
رصدت عدسة صدى البلد رش وتعقيم السيارات على بوابة مشيخة الازهر , متاخذين كافة الاجرارات اللازمة للتقليل من الاصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الجميع . 

من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطن واحد مصاب قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر استمرار فرض حالة حظر التجول، وتعليق حركة الطيران، واستمرار غلق الجامعات والمدارس، وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل، من 8 مساء حتى 6 صباحا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة، ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الأخرى.
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