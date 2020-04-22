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أخبار العالم

فوز 3 سعوديات بثلاث جوائز عالمية في أولمبياد الرياضيات بهولندا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:59 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
حققت ثلاث طالبات سعوديات مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات الذي أُقيم في هولندا خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الحالي، ونُفذ عن بُعد؛ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.


وشهدت المسابقة فوز الطالبة ثناء خالد محمد الحيدري، من مدرسة ثانوية أم سلمة بتعليم مكة المكرمة، بالميدالية الفضية، والطالبة جود وليد مهنا باهويني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية بالميدالية البرونزية، كما حصلت الطالبة لارا رائد جميل منقل، من مدارس دار جنى العالمية، بجدة على شهادة تقدير.


كان فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات قد خضع للكثير من البرامج التدريبية المكثفة؛ بهدف تطوير المهارات العلمية للمشاركات، كما رُشحت الطالبات للمشاركة في الأولمبياد بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" بالتعاون مع شركائها.


يُذكر أن المملكة شاركت في مسابقة الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات منذ استحداثها، ونافست على جوائز أولى دوراتها في بريطانيا 2012، وحققت خلال هذه المنافسات 15 جائزةً شملت ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و6 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير.
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