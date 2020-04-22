1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور
محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا"
أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن.
وأوضح : إجمالي الحالات في المملكة
12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة .
وتابع: تم تسجيل (5) حالات وفيات رحمهم
الله، ليصل الإجمالي إلى 114 حالة وتسجيل (172) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات
المتعافية (1812) حالة .