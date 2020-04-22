AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:56 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" . 

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن.

 

وأوضح : إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة .

 

وتابع: تم تسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، ليصل الإجمالي إلى 114 حالة وتسجيل (172) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (1812) حالة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرياض في المقدمة.. تعرف على نصيب مدن السعودية من الحالات المصابة بكورونا

إعلان جديد من السعودية .. تعافي 29 ووفاة 4 و96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية : ٢٢ ألفا دخلوا الحجر الصحي

حصيلة جديدة لأعداد المصابين بـ كورونا في السعودية.. ترتيب مكة والمدينة

شاهد.. لحظة إتلاف بضائع ضخمة في السعودية بعد بصق وافد مصاب بـ كورونا

أرقام مبشرة.. الرياض تتصدر قائمة مدن المملكة في حالات الشفاء من كورونا بـ 177 متعافى

ترشيحاتنا

رئيس هيئة قناة السويس: تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تم خلال زمن قياسي

تعالوا اقعدوا..رسالة من الرئيس للمشاركات فى حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية

حكم الجماع في نهار رمضان .. علي جمعة يفجر مفاجأة عن كفارتها

فيديو جراف.. بعد ضريبة الدخل الجديدة.. اعرف قيمة مرتبك

الرئيس السيسي يفتتح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 "بث مباشر"

تيك توك تصدر بيانا بعد أزمة اليوتيوبر حنين حسام: نضع سلامة وأمن مستخدمينا أولوية أساسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسرار غير متوقعة لتحضير الصوصات مثل المطاعم وتخزينها

بالمنشفة والبيجاما .. نجمات يتألقن من الحجر المنزلي ..صور

نشرة المرأة والصحة.. 3 أطعمة تقوي الجهاز المناعي.. معلومات عن الجلطة القلبية بعد إصابة هالة فاخر.. أسرار إطلالة ملكة بريطانيا.. مشروبات رمضانية لمرضى الضغط