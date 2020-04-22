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محافظات

زراعة الشرقية تساهم في تطهير وتعقيم 2850 مقرا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الزراعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم اليومية للمباني الخدمية والمنشآت العامة والشبابية والمستشفيات والوحدات الصحية ، ومقار الهيئات والشركات ومراكز الشرطة والشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة والمحال التجارية العمومية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


أكد محافظ الشرقية أنه تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطة موسعة لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين ووضع ملصقات توعوية في الشوارع العامة وبجوار ماكينات الصراف الآلي  ATM لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه وكذلك مخاطر التجمعات وحث المواطنين على الالتزام بمواعيد حظر التجوال وذلك حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .


ومن جانبه أكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الفترة من 16 مارس وحتى 20 أبريل الجاري  قامت إدارة المكافحة المحلية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة الزقازيق الزراعية بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لما يقرب من 2850 منشأة عامة وخدمية وشبابية شملت جامعة الزقازيق وأستاذ الجامعة والمدارس والبنوك وحديقة الحيوان ومعظم المصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمطافئ ومكاتب البريد وشوارع مدينة الزقازيق بالإضافة إلى تطهير الأسواق والسويقات بالمدينة  وعدد من قرى مركز الزقازيق.


أوضح وكيل وزارة الزراعة  مشاركة جميع الإدارات والمكاتب الزراعية مجالس المدن فى أعمال تطهير وتعقيم المنشأت الحكومية والجمعيات الزراعية والشوارع والأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا،  حيث قامت الإدارة الزراعية بفاقوس بتطهير  ما يقرب من 300 منشأة على مستوى الإدارة الزراعية بفاقوس والجمعيات الزراعية التابعة لها وقامت الادارة الزراعية بمشتول بتطهير ما يقرب من 150 منشأة حكومية بينما قامت الادارة الزراعية بمنيا القمح بتطهير 86 منشأة حكومية  وقيام مكتب زراعة الصوفية بالإدارة الزراعية بأولاد صقر بتطهير حوالى 45 منشأة  شملت عددا من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشرطة بالمدينة، مشيرا إلى مشاركة المديرية في طابور الاصطفاف أمام الديوان العام بعدد من الآلات والمعدات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم ثم  التوجه  لإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمكاتب البريد وبعض المدارس بمدينة الزقازيق.


أضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية قامت بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة لتنفيذ حملات توعية للسيدات بالمديرية والإدارات الزراعية لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه حفاظا علي صحتهم وسلامتهم وأسرهم ، مشيرا إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالاشتراك مع  إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بتنفيذ جولات توعوية  داخل الإدارات المختلفة بالمديرية وذلك للتوعية بمخاطر التجمعات تجنبا لانتقال العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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