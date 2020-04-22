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فن

أحمد فهمي عن الراحل محمود عبد العزيز: كاريزما لن تتكرر.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:11 م
احمد فهمي
احمد فهمي
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مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره عبر حسابه بإنستجرام  بصورة له مع الراحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز.

وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلا "كاريزما لم و لن تتكرر على الشاشة و فى الحياة .. موهبة و ثقافة و حضور مرعب بمعنى الكلمة .. اللى اتعامل معاك محظوظ واللى مكنش لة حظ فاتة كتير ..دائما الاقرب الى قلبى ... الله يرحمك يا استاذنا .. الساحر".

يذكر أن أحمد فهمي يعرض له في رمضان 2020 مسلسل "رجالة البيت"، مع أكرم حسني، ويعد ذلك ثاني تعاون بينهما ‏بعد ‏نجاح ‏مسلسلهما ‏‏"ريح المدام" الذي عرض في سباق شهر ‏رمضان عام 2017، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" وإخراج ‏أحمد ‏الجندي، ‏والمسلسل من ‏تأليف أيمن وتار.‏‎.‎
وكان آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا بيومي فؤاد  في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.

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