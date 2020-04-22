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محافظات

إزالة 129 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:09 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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ايمن رياض

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا ، 129 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، منها 35 حاله تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 2810 أمتار مربعة، 88 حاله تعد بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 10057 مترا مربعا، 6 حالات تعد بالبناء علي أملاك الدولة على مساحة 336 مترا مربعا.



ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء 788 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2465 فدانا و5 قراريط و9 أسهم، و 1013 حالة إزالة مبان بمساحة 110666 مترا مربعا.



أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم للمخالفين.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.

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